Ex garage Ruspi e Banca d’Italia alla Sapienza, domani la consegna delle chiavi

Dopo i lavori di riqualificazione dei mesi scorsi, la Sapienza Università di Roma si prepara a ricevere le chiavi dell’ex garage Ruspi e dell’ex Banca d’Italia, locali che saranno affidati in cogestione al polo pontino dall’amministrazione comunale.

Lo scorso maggio, la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, aveva manifestato interesse per i due stabili, da poco entrati in possesso dell’amministrazione comunale, facendosi carico dei lavori di riqualificazione e ottenendo gli stessi in concessione d’uso per trent’anni, dietro pagamento di canone annuo.

Un’operazione che intende rafforzare il sistema universitario nel capoluogo, ormai sempre più punto di riferimento non solo per chi già risiede nella provincia, ma anche per le numerose iscrizioni provenienti da ogni dove, con la crescente domanda anche dall’estero.

La cerimonia si terrà alle ore 10.30 presso l’ex Garage Ruspi dove intereverranno il sindaco della città di Latina, Matilde Celentano, e la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.