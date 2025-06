Ex Icos, il 20 giugno inizia la demolizione

Venerdì 20 giugno alle 11.30 partirà ufficialmente la demolizione dell’ex Icos, l’imponente struttura abbandonata da anni al centro di numerose polemiche e ormai divenuta emblema del degrado nella città di Latina.

Dopo l’apertura del cantiere e i primi interventi di bonifica avvenuti nelle scorse settimane, tutto è pronto per il primo abbattimento, che sarà eseguito con l’ausilio di pinze frantumatrici idrauliche e sistemi di nebulizzazione ad acqua, una tecnologia che garantisce la massima attenzione all’ambiente durante tutte le fasi dell’intervento.

Il progetto promosso da Ater Latina, con il Comune come soggetto beneficiario.

L’intervento rientra in un piano più ampio di rigenerazione urbana, finanziato con fondi PNRR. In Commissione Urbanistica sono stati approvati i due stralci del progetto “A gonfie vele”, che coinvolgerà sia l’area dell’ex Icos sia il quartiere delle Vele, con l’obiettivo di restituire vivibilità e decoro a zone da tempo trascurate.

L’inizio delle operazioni di abbattimento rappresenta una svolta concreta per il futuro della città. Il presidente di Ater, Enrico Dellapietà, ha invitato stampa e istituzioni a presenziare a questo momento simbolico e atteso, che apre una nuova fase per il quartiere e per Latina.