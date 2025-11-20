Ex Mercatino di via Verdi, Celentano: “Via libera alla riqualificazione”

La riqualificazione dell’ex Mercatino di via Verdi può finalmente partire. Dopo l’aggiudicazione dell’immobile e lo sgombero eseguito ieri dalla Polizia Locale, il Comune di Latina dà il via al progetto che trasformerà lo stabile in un nuovo centro clinico diagnostico e terapeutico di primo livello. L’investimento previsto supera i 2,1 milioni di euro e prevede ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di ambulatori specialistici, diagnostica per immagini e servizi di fisioterapia.

Il sindaco Matilde Celentano ha espresso soddisfazione per un obiettivo definito “prioritario” sin dal suo insediamento: recuperare un immobile comunale in una zona dove il degrado, a ridosso dell’ospedale, era diventato insostenibile.

“Restituire decoro e trasformare quell’area in servizi per la comunità era una necessità evidente – ha dichiarato il sindaco – ma non è stato semplice arrivare alla soluzione. Dopo la rinuncia della Asl, abbiamo dovuto ripetere due volte la procedura pubblica. L’aggiudicazione è andata alla Eupaxx spa, con cui abbiamo firmato il contratto di concessione il 7 novembre. Una firma storica, attesa e sollecitata dai cittadini”.

Celentano ha sottolineato come lo sgombero rappresenti “l’ultimo miglio” prima dell’avvio concreto dei lavori da parte della società concessionaria per i prossimi vent’anni, ringraziando Polizia Locale, funzionari e dirigenti per l’operazione condotta.