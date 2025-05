Ex mercato annonario: al via il progetto di rilancio nel cuore di Latina

Un nuovo futuro per l’ex Mercato Annonario di Latina. È questo l’obiettivo al centro della Commissione congiunta Attività Produttive e Lavori Pubblici, che si è svolta oggi per fare il punto sullo stato dell’immobile e sulle azioni intraprese dall’Amministrazione per il suo recupero. Si tratta di uno degli edifici pubblici più iconici e strategici del centro storico, chiuso da circa 15 anni e oggi oggetto di un’importante iniziativa di rigenerazione urbana.

Il progetto si inserisce nell’ambito della Delibera n. 90/2025, con cui il Comune di Latina ha approvato la candidatura al bando previsto dalla Legge 178/2020 per la riqualificazione di aree dismesse. La richiesta di finanziamento ammonta a 12 milioni di euro e rientra nel “Piano di Sviluppo delle Aree Dismesse del Nucleo Storico della Città di Latina”.

“Restituire un luogo centrale alla città”

“Restituire alla città l’ex Mercato Annonario – ha spiegato Simona Mulè, Presidente della Commissione Attività Produttive – significa ridare vita a un edificio che per decenni ha rappresentato un punto nevralgico per la vita commerciale e sociale della nostra comunità. In caso di ammissione al finanziamento, la sua rifunzionalizzazione offrirà nuovi spazi per cultura, socialità, innovazione e commercio di prossimità, con una visione moderna e sostenibile dello sviluppo urbano”.

L’edificio, realizzato nei primi anni ’50, oggi si presenta in condizioni di grave degrado. Durante il sopralluogo, i presidenti delle Commissioni hanno ritenuto inopportuno proseguire i lavori della seduta all’interno della struttura, proprio a causa dello stato dell’immobile.

Il progetto prevede una serie di interventi strutturali: adeguamento sismico, impianti domotici, efficienza energetica, rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e riqualificazione della piazza antistante, dove sarà realizzato un parcheggio a supporto delle nuove funzioni previste.

Un tassello fondamentale per il centro storico

“Con questo progetto – ha dichiarato Fausto Furlanetto, Presidente della Commissione Lavori Pubblici – vogliamo intervenire in maniera concreta su una ferita aperta nel cuore della città. L’obiettivo è trasformare un immobile abbandonato in un polo multifunzionale capace di attrarre attività produttive, culturali e ricreative. Questo intervento è un tassello fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana del centro storico”.

L’ex Mercato è stato infatti inserito nel Masterplan del centro cittadino come una delle “emergenze strategiche” da riqualificare, insieme ad altri luoghi simbolo come l’ex Consorzio Agrario, che diventerà la Casa della Musica e delle Arti.

In caso di finanziamento, il cronoprogramma prevede l’avvio della progettazione esecutiva nel corso del 2025, la firma del contratto entro gennaio 2026 e la conclusione dei lavori entro il 2028. L’intervento sarà affidato con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il Codice dei Contratti Pubblici.

“La Commissione odierna – hanno concluso Mulè e Furlanetto – ha rappresentato un momento importante di confronto e condivisione. Al netto di polemiche strumentali, abbiamo posto le basi per un progetto che rappresenta una grande opportunità per il rilancio del centro di Latina, una città che vogliamo più viva, attrattiva e sostenibile”.