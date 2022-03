Ex Mistral, rigenerazione urbana vera o nuovo quartiere dormitorio?

Il prossimo venerdì 18 marzo, alle ore 18:00, si cercherà di dare risposta a questa domanda, durante l’incontro promosso dal Comitato per il Monumento Naturale di Monticchio e per Sermoneta, presso il Centro Civico di borgata Carrara – Pontenuovo di Via dell’Irto.

Gli edifici e gli spazi abbandonati del sito industriale dismesso dell’ex Mistral, che a suo tempo produceva componenti di apparecchiature elettroniche e che da sempre necessita di un intervento di bonifica, sono l’oggetto di un “Programma di rigenerazione urbana” adottato recentemente dall’amministrazione comunale di Sermoneta. Il progetto appare vecchio già dal punto di vista concettuale, perché l’unico elemento attrattivo per i nuovi potenziali residenti è la vicinanza alla stazione ferroviaria di Latina Scalo.

L’area è stata interessata nel recente passato da nuovi insediamenti abitativi e commerciali che però hanno comportato una carenza di servizi adeguati alla popolazione: in particolare per il verde pubblico attrezzato, gli spazi giochi per bambini, i luoghi di incontro e aggregazione per i giovani e, soprattutto, l’adeguamento delle infrastrutture per la mobilità locale.

A tale Piano il Comitato per il Monumento Naturale di Monticchio e per Sermoneta ha proposto delle osservazioni dettagliate e riguardanti le procedure seguite dall’amministrazione nel valutare la proposta del costruttore, in quanto non risultano rispondenti ai dettami della legge regionale.

Pertanto, l’incontro programmato costituirà un’occasione opportuna, per rigenerazione urbana e dall’altro per proporre ipotesi alternative e funzionali ai servizi urbanistici da fornire ai residenti.

All’incontro, che sarà introdotto dall’architetta Anna Di Falco, parteciperanno in qualità di relatori:

– Domenico Cecchini, architetto e Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica del Lazio

– Maurizio Moretti, architetto, urbanista e Presidente dell’Associazione Città Ibrida

– Ilaria Angeletti, esperta di Pianificazione territoriale e Vicepresidente di Città Ibrida

– Roberto Lessio, giornalista, già Assessore all’Ambiente del Comune di Latina delegato ai siti industriali dismessi e componente del Comitato organizzatore dell’incontro.

Seguirà il dibattito con i cittadini che vorranno intervenire.

L’ingresso è libero e sarà consentito con il “Green Pass” per il Covid 19. Tutti i partecipanti dovranno indossare l’apposita mascherina per l’intera durata dell’incontro.