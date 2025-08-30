Ex Pacifico, nuovo sequestro di 5mila metri quadrati

Nuovo capitolo nell’inchiesta sui rifiuti interrati nell’area dell’ex insediamento industriale “Frigo Market Pacifico”, in località Tor Tre Ponti. Dopo il primo sequestro scattato nelle scorse settimane, la Procura di Latina ha disposto un nuovo provvedimento che questa volta ha riguardato un terreno più ampio, circa 5mila metri quadrati, sempre all’interno della stessa zona industriale.
Il decreto, eseguito dai Carabinieri Forestali del Nipaaf insieme ai Vigili del Fuoco, è stato notificato nella mattinata del 29 agosto. L’area interessata, fino a pochi anni fa, ospitava un piccolo bacino idrico successivamente ricoperto da riporti di terreno. Proprio lì si sospetta il nuovo interramento illecito di rifiuti speciali.
Il sequestro serve a “cristallizzare” lo stato dei luoghi in attesa delle operazioni di caratterizzazione e bonifica già autorizzate dall’Autorità Giudiziaria. Al momento risulta indagato il legale rappresentante della società proprietaria del sito.
L’indagine, che punta a fare piena luce su uno smaltimento illecito capace di contaminare un’area strategica della città, è ancora in corso.