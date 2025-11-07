Ex Svar, due nuove cooperative per realizzare gli alloggi

Due nuove cooperative per la realizzazione dei 170 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area ex Svar di Latina. Dopo la delibera del 30 settembre, che ha confermato l’interesse pubblico del progetto avviato oltre vent’anni fa, il Comune ha aggiornato l’abbinamento dei lotti.

Con una determinazione firmata dall’architetto Patrizia Marchetto, dirigente del Dipartimento VII, sono state accolte le richieste delle cooperative Sagittario e Ippocrate, entrambe beneficiarie di fondi regionali e ora assegnatarie di due lotti per la costruzione di 22 alloggi ciascuna. Le cooperative dovranno aderire entro dieci giorni al Consorzio Cres, incaricato delle opere di urbanizzazione, che comunicherà poi al Comune l’esito delle adesioni.

«Restano ancora disponibili tre lotti per la costruzione di altri 32 alloggi – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio –. Procederemo allo scorrimento delle graduatorie per individuare le ulteriori cooperative o enti interessati. Il passo successivo sarà il frazionamento dei lotti e la stipula delle convenzioni definitive».

«La determinazione firmata dall’architetto Marchetto – ha aggiunto Muzio – è un passaggio fondamentale per rendere operativo il progetto dell’ex Svar. Ringrazio il personale del Dipartimento per il lavoro svolto. A breve incontrerò tutti gli operatori per definire una programmazione condivisa e accelerare i tempi».

Le aree destinate a servizi e spazi commerciali resteranno nella disponibilità dell’amministrazione, che ne disciplinerà l’uso con atti successivi.