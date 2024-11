Exploit Maratona Maga Circe, attribuiti dalla Fidal due campionati italiani

Il plauso della Regione Lazio e delle Amministrazioni locali

Notizia senza precedenti in casa Maratona Maga Circe che ospiterà per il secondo anno consecutivo un campionato federale con un bis di attribuzioni di Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Maratona. Sarà dunque festa grande il prossimo 02 febbraio dopo l’attenta decisione del consiglio federale Fidal che ha deliberato che la gara di San Felice Circeo e Sabaudia, assegnerà i prestigiosi titoli per l’annualità 2025, traguardo che impreziosisce e da lustro alla gara che ricordiamo fece il suo esordio nel 2020.

“Abbiamo appreso con estrema gioia ed emozione quanto deliberato dal Consiglio Federale della FIDAL che ha assegnato alla Maratona Maga Circe il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona ed il Campionato Italiano Master di Maratona – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e padre fondatore della Maratona Maga Circe – Questa incredibile doppia notizia ci ha emozionato e riempito di orgoglio e tutto ciò rappresenta un momento importantissimo per noi in cui si continua a crescere, raccogliendo quanto seminato di buono in questi anni. Soprattutto perché – spiega Fioriello – credo non sia mai accaduto per nessuna disciplina in provincia di Latina, che siano stati assegnati per due anni consecutivi i campionati federali. Cercheremo di essere ancora una volta all’altezza di tale attestato di stima per il quale tengo fortemente a ringraziare il presidente Fidal Stefano Mei, il segretario generale Fidal Alessandro Londi e tutto il consiglio federale. Ringrazio inoltre la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali di San Felice Circeo e Sabaudia, sempre pronte a supportarci. Ora non ci resta che farvi tornare a sognare alla Maratona Maga Circe”.

L’evento giunto alla sua quinta edizione è patrocinato da Sport e Salute, Coni, Fidal, Opes, Regione Lazio, Comune Di San Felice Circeo, Comune Di Sabaudia, Provincia Di Latina, Parco Nazionale Del Circeo, ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar. Quest’anno la gara è affiancata da due importanti partner quali il noto marchio di abbigliamento sportivo Joma come sponsor tecnico ufficiale per la fornitura delle maglie dell’edizione 2025 ed il Corriere dello Sport come media partner.

“È con convinzione che abbiamo scelto di assegnare di nuovo alla Maratona Maga Circe i Campionati Italiani assoluti di maratona – le parole del presidente FIDAL Stefano Mei – Dopo il successo della precedente edizione, l’evento diventa ancora più prestigioso perché mette in palio anche le maglie tricolori per le categorie master: una doppia sfida che può continuare a far crescere la manifestazione nei numeri e nella qualità dei partecipanti. Ringrazio il presidente Davide Fioriello, l’Asd In Corsa Libera e tutto lo staff, siamo certi che anche nel 2025 sarà una giornata da ricordare”.

Tre le distanze dell’incredibile tracciato alle pendici del Monte Circeo, tra le dune patrimonio Unesco ed il Lago di Paola: 42.195 km, 28 km e 10 km, oltre che la passeggiata gratuita per le famiglie, il tutto coordinato dall’esperienza degli storici direttori tecnici di gara Antonello Cipullo e Sergio Zonzin.

“La Maratona Maga Circe ottiene dalla Fidal un riconoscimento importante che ne fa uno dei massimi appuntamenti italiani nel campo dell’atletica – commenta Elena Palazzo, Assessore Sport, Turismo e Ambiente Regione Lazio – Non possiamo che esserne orgogliosi perché in questo modo si contribuisce a far crescere il movimento sportivo nel nostro territorio creando allo stesso tempo occasioni di visibilità che contribuiscono ad attrarre visitatori non solo nel periodo estivo. Mi congratulo con il presidente della Asd In Corsa Libera, Davide Fioriello, che vede così ripagato il suo lungo impegno a favore dello sport”.

La Maratona Maga Circe si svolgerà nei territori più belli e famosi d’Italia e acquisisce ancora più valore al cospetto delle Maratone più blasonate dello stivale.

“Siamo profondamente onorati di annunciare che San Felice Circeo, insieme a Sabaudia, sarà teatro della Maratona Maga Circe il prossimo 2 febbraio 2025, un evento di rilevanza internazionale organizzato dall’asd In Corsa Libera, che ci rende immensamente orgogliosi – dichiarano Monia Di Cosimo, Sindaco di San Felice Circeo, e Felice Capponi, Assessore allo Sport – Questa edizione della maratona ospiterà il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona e il Campionato Italiano Master di Maratona, un riconoscimento che premia l’impegno nella promozione dello sport e dei valori che esso rappresenta. San Felice Circeo si prepara ad accogliere atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia, offrendo loro non solo una competizione di altissimo livello, ma anche un’opportunità unica di scoprire le bellezze naturali e culturali del paese. Siamo certi che questa manifestazione contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra sport e territorio, offrendo un’importante vetrina al nostro Comune. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, con la consapevolezza che la Maratona Maga Circe rappresenterà ancora una volta un momento indimenticabile”.

“Voglio esprimere la mia più grande soddisfazione e l’orgoglio di ospitare la Maratona Maga Circe giunta quest’anno alla sua quinta edizione – commenta Massimo Mazzali delegato allo sport del Comune di Sabaudia – Questo evento, seppur giovane, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante tra le maratone italiane. Per il secondo anno consecutivo la Maratona Maga Circe assegnerà il titolo di Campione Italiano Assoluto Individuale di Maratona, ma l’asticella sarà un po’ più alta rispetto allo scorso anno poiché ci sarà anche l’assegnazione dei Campioni Italiani Master. Sabaudia ha battuto la concorrenza di altre maratone importanti per aggiudicarsi questo onore. Segno che l’organizzazione e la bellezza del territorio non hanno nulla da invidiare alle altre maratone. Volevo quindi ringraziare Davide Fioriello, presidente dell’Asd In Corsa Libera, per il suo impegno e la sua lungimiranza. Elementi fondamentali per portare la Maratona Maga Circe a far sognare in grande”.

Una gara davvero appetibile con molto da offrire ai runners a prezzi contenuti a cominciare dai titoli di campioni italiani! Interminabili i servizi offerti dall’organizzazione che spaziano dal servizio di foto gratuito per i partecipanti, alle navette che trasportano dalla stazione dei treni al luogo di ritrovo e di bus che portano gratuitamente allo start presso il porto di San Felice Circeo. Si prosegue con un expo di 600mq, Family Walk gratuita, servizio gratuito di Baby Parking, servizio booking gratuito. Sarà possibile iscriversi in questo paradiso e vivere un’esperienza indimenticabile che arricchisce fisico e anima, tramite il sito di Endu entro e non oltre il 29 gennaio 2025.