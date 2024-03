Faccia a faccia con i ladri nella notte: due casi a Latina

Nell’ultima ondata di furti che ha colpito Latina, due episodi particolarmente sconcertanti hanno scosso la comunità locale. In entrambi i casi, le famiglie coinvolte si sono trovate faccia a faccia con uomini incappucciati all’interno dei loro giardini, nel cuore della notte.

Il primo incidente ha avuto luogo nella Lottizzazione Cucchiarelli, un’area residenziale nota per le sue ville e abitazioni di lusso. Una famiglia, rientrando a casa dopo una serata fuori, ha sorpreso un individuo incappucciato mentre cercava di entrare nella loro abitazione. L’uomo è fuggito attraverso il giardino, sfuggendo alle pattuglie dei Carabinieri intervenute sul posto.

Il secondo episodio si è verificato poco fuori Borgo Carso, dove un’altra famiglia è stata svegliata dalla presenza di due uomini incappucciati nel loro cortile. I ladri si sono dati alla fuga non appena hanno realizzato di essere stati scoperti.

Questi furti sono particolarmente preoccupanti poiché dimostrano che i ladri seguono un trend non convenzionale, colpendo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo comportamento rende ancora più difficile prevenire e contrastare tali crimini, mettendo in luce l’importanza di una maggiore vigilanza da parte dei residenti e di un’azione coordinata delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità.