Faceva razzia nell’ex Casa Cantoniera, fermato il ladro di libri a Sabotino

Per mesi è stato il mistero del borgo. Libri che sparivano nel nulla, senza che nessuno li vedesse tornare. Ma questa mattina il “mistero” ha preso le sembianze di un giovane a bordo di un’auto, intercettato dai carabinieri proprio mentre tentava l’ennesimo colpo ai danni della comunità di Borgo Sabotino.

Il teatro del furto è l’ex Casa Cantoniera, luogo simbolo che oggi ospita il centro di raccolta sangue dell’AVIS, dove da tempo è stata allestita una piccola biblioteca a disposizione dei cittadini. Il meccanismo è semplice. Prendi un libro, lo leggi e poi lo riporti. Ma il giovane arrivato stamattina aveva piani diversi. Senza curarsi dei presenti, ha iniziato a svuotare freneticamente gli scaffali, caricando decine di volumi nel bagagliaio della sua Smart. Un carico decisamente troppo ingombrante per essere considerato un semplice prestito, che ha spinto i testimoni a chiamare immediatamente i carabinieri.

La fuga del giovane è durata pochissimo. I militari, ricevuta la segnalazione e la descrizione del mezzo, lo hanno intercettato e fermato a poca distanza. Una volta accertata la presenza dell’insolita refurtiva nel cofano, i militari lo hanno obbligato a invertire la marcia e a tornare indietro e a riconsegnare i libri.