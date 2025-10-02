Failc Confail inaugura la nuova sede nazionale: «Vicinanza concreta ai lavoratori»

Giornata importante per il sindacato a Latina: questa mattina la FAILC CONF.A.I.L. – Federazione Autonoma Italiana Lavoratori – ha inaugurato la nuova sede nazionale nella città pontina, consolidando la propria presenza sul territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato i vertici nazionali del sindacato e numerose autorità locali, tra cui il sindaco Matilde Celentano. «Con questa sede vogliamo essere sempre più vicini ai lavoratori e alle loro esigenze – ha dichiarato Chiarato – offrendo ascolto, consulenza e tutela in modo concreto, libero e autonomo».

La nuova struttura rappresenta non solo un rafforzamento operativo, ma anche un simbolo dell’impegno per i diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla provincia di Latina, territorio che ospita importanti realtà produttive e sociali. Presenti anche i rappresentanti della Confail, attiva nei settori commercio, turismo, servizi e logistica, che da anni difende la dignità professionale e le condizioni lavorative dei propri iscritti.

In un periodo in cui molte sigle sindacali registrano cali, Confail registra una crescita del 16%, confermando la fiducia dei lavoratori e la solidità di un modello fondato su autonomia e partecipazione. «Oggi vogliamo riportare al centro i valori fondamentali del lavoro – ha concluso Chiarato – fatti di dignità, sacrificio e sicurezza. Valori costruiti da chi, ogni giorno, lotta per dare futuro alle nuove generazioni. E sulla sicurezza non si fanno compromessi».

La sede nazionale si propone come punto di riferimento permanente, dove i lavoratori potranno trovare supporto, tutela e rappresentanza costante.