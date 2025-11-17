Fair Play Awards 2025: la Fair Play School di Latina tra le eccellenze italiane

Una serata dedicata ai valori dello sport, alla correttezza e ai progetti che fanno la differenza nei territori. Ai Fair Play Awards 2025 tenutisi a Milano, tra le 53 storie selezionate – perlopiù lombarde, con pochissime eccezioni da fuori regione – ha brillato anche quella della Fair Play School di Latina, guidata da Marco Ghirotto.

L’associazione pontina affiliata Opes, è stata premiata come uno dei migliori progetti di calcio “unificato” in Italia, un riconoscimento che certifica la qualità del percorso educativo e sportivo costruito negli anni. Il modello della Fair Play School, infatti, integra inclusione, formazione tecnica e crescita personale, diventando un punto di riferimento per chi crede in un calcio capace di abbattere barriere e unire.

“Orgoglioso di aver portato alto il nome della nostra città e della nostra provincia in un contesto e premio tanto importante” – ha dichiarato Marco Ghirotto. Parole che raccontano non solo la soddisfazione per il risultato, ma anche il valore simbolico di rappresentare Latina su un palco nazionale.

La Fair Play School conclude così il 2025 con un riconoscimento che premia la visione, l’impegno quotidiano e la forza di un progetto che dimostra come il calcio, quando è vissuto con competenza e cuore, diventi davvero uno strumento di inclusione e crescita.

Un risultato che apre nuove prospettive per il futuro dello sport “unificato” in Italia.