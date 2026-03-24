Fair Play dell’Energia Pulsee, tappa a Latina con Altobelli e Schwoch

Arriva anche a Latina il tour “Fair Play dell’Energia”, l’iniziativa lanciata da Pulsee Luce e Gas insieme alla Lega Nazionale Professionisti Serie B per promuovere i valori dello sport e del rispetto direttamente sul territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo, dalle 18 alle 20, nello store di via Andrea Costa 22, dove i tifosi potranno incontrare due protagonisti del calcio italiano: Alessandro Altobelli e Stefan Schwoch. Un’occasione speciale per avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, ai principi del fair play.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Parole O_Stili, punta a sensibilizzare su comportamenti corretti dentro e fuori dal campo, attraverso cinque linee guida che coinvolgono atleti, tifosi e famiglie. A supporto dell’iniziativa anche contenuti creativi, come poster e fumetti firmati dall’illustratore Ale Giorgini.

Dopo la tappa di Fiumicino, il tour farà quindi tappa a Latina prima di proseguire in altre città italiane, trasformando gli store Pulsee in veri e propri punti di incontro tra sport, educazione e comunità. Un modo concreto per diffondere un’energia positiva che parte dal calcio e arriva alla vita di tutti i giorni.