“FairPlay Cup”, al Tennis Club Chiesuola il torneo all’insegna della solidarietà

Domenica 16 febbraio il Tennis Club Chiesuola di Latina sarà teatro di uno straordinario Torneo esibizione a scopo benefico. Si tratta della prima edizione del “Torneo FairPlay Cup”, evento all’insegna dello sport, della sana competizione e del fair play. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Alessia e i suoi Angeli”, per sostenere i piccoli “Angeli” nelle famiglie meno abbienti offrendo loro speranza per un futuro migliore.

L’iscrizione è aperta a tutti i giocatori di ogni età e categoria, la quota di partecipazione sarà a offerta libera. Gli atleti che scenderanno in campo doneranno il loro prezioso contributo insieme ad alcune associazioni ed imprese del territorio che hanno deciso di sostenere questa causa. Sono la “Fairplay School”, l’associazione “Amici di Massi”, il “Gac” Eventi Sportivi Asd, Taffo e Alma Vision.

La manifestazione sarà suddivisa in due tornei paralleli, in base ai livelli dei partecipanti, distribuiti in due categorie: la Categoria 1, per giocatori con classifiche da 4.3 in giù (fino agli amatori non agonisti); la Categoria 2, per giocatori con classifiche da 4.2 in su. Per garantire il massimo equilibrio competitivo, verrà adottata la formula Rodeo con set da 4 game. Ogni partecipante avrà diritto a due partite garantite, con possibilità di aggiustamenti in base al numero di iscritti. Si inizia alle 9,30 e si prosegue fino alla pausa pranzo delle 12,30, con un mini buffet per tutti i partecipanti. La successiva fase di gioco terminerà alle 15,30 e subito dopo ci sarà la premiazione finale. Le iscrizioni, aperte fino al 13 febbraio, sono limitate in base ai posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni contattare il 320 749 0992.