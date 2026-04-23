“FAKE-Politicamente Scorretto”, il pontino Alex Iorio sul palco del Teatro Duse di Roma

C’è anche un pezzo di provincia pontina nel cuore della satira romana. L’attore di Sermoneta Alex Iorio sarà infatti tra i protagonisti di “FAKE – Politicamente Scorretto”, lo spettacolo comico che andrà in scena sabato 25 aprile alle ore 18:00 sul palco del Teatro Duse di Roma. Iorio, volto noto del territorio, divide la scena con il collega romano di origini calabresi Andrea Pistorino, formando il duo dei Mood: un sodalizio artistico che, sotto la direzione del regista e autore Maurizio Francabandiera, promette di scardinare i tabù del linguaggio moderno con una semi-commedia dal ritmo serrato.

Il gruppo approda a questo appuntamento forte di una lunga esperienza negli spettacoli dal vivo e di una solida presenza mediatica, grazie alle collaborazioni fisse in talk radiofonici come “Tanto Pe Parlà” su Radio Core de Roma e alle incursioni satiriche nella trasmissione politica “La voce di Roma” su Roma TV. In “FAKE”, i Mood trasformeranno l’attualità in una sequenza di sketch pungenti e colpi di scena, alternando la risata a momenti di riflessione sulla deriva del perbenismo contemporaneo. L’evento si preannuncia come un viaggio dissacrante nella società odierna, dove la satira politica diventa lo strumento per smascherare le ipocrisie quotidiane.