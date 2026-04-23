“FAKE-Politicamente Scorretto”, il pontino Alex Iorio sul palco del Teatro Duse di Roma

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Redazione LatinaCorriere.it
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C’è anche un pezzo di provincia pontina nel cuore della satira romana. L’attore di Sermoneta Alex Iorio sarà infatti tra i protagonisti di “FAKE – Politicamente Scorretto”, lo spettacolo comico che andrà in scena sabato 25 aprile alle ore 18:00 sul palco del Teatro Duse di Roma. Iorio, volto noto del territorio, divide la scena con il collega romano di origini calabresi Andrea Pistorino, formando il duo dei Mood: un sodalizio artistico che, sotto la direzione del regista e autore Maurizio Francabandiera, promette di scardinare i tabù del linguaggio moderno con una semi-commedia dal ritmo serrato.

Il gruppo approda a questo appuntamento forte di una lunga esperienza negli spettacoli dal vivo e di una solida presenza mediatica, grazie alle collaborazioni fisse in talk radiofonici come “Tanto Pe Parlà” su Radio Core de Roma e alle incursioni satiriche nella trasmissione politica “La voce di Roma” su Roma TV. In “FAKE”, i Mood trasformeranno l’attualità in una sequenza di sketch pungenti e colpi di scena, alternando la risata a momenti di riflessione sulla deriva del perbenismo contemporaneo. L’evento si preannuncia come un viaggio dissacrante nella società odierna, dove la satira politica diventa lo strumento per smascherare le ipocrisie quotidiane.

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