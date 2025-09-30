Falce in mano grida Allah Akbar ai carabinieri. Arrestato gambiano

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sermoneta hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino di nazionalità gambiana di 26 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi.

Nello specifico, a seguito di richieste pervenute al 112 da parte di più cittadini, i Carabinieri, in quel momento impegnati per un servizio di ordine pubblico nel corso dei festeggiamenti per la secolare festa di San Michele, si sono messi alla ricerca di un uomo che si aggirava per le vie della borgata Carrara esagitato e brandendo una falce. Nel giro di pochi minuti, il personale intervenuto ha localizzato l’uomo che, effettivamente, brandendo una falce ed in stato di forte agitazione, aveva creato stupore ed apprensione tra i passanti. L’uomo, alla vista dei militari, si è avventato contro di loro al grido di “Allah Akbar” ed altre frasi incomprensibili, tentando più volte di attingerli, utilizzando la falce in suo possesso.

Immobilizzato, con non poche difficoltà, è stato tratto in arresto ed è ora trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della convalida d’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo.