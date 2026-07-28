Falcone e Borsellino, Carnevale: “Il parco è sicuro e l’area giochi riaprirà a brevissimo”

“Il parco è sicuro e l’area giochi riaprirà a brevissimo”. Con queste parole il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha voluto rassicurare l’opinione pubblica, facendo il punto sulla situazione del Parco Falcone e Borsellino durante la Commissione consiliare Lavori pubblici presieduta da Fausto Furlanetto. La seduta di questa mattina è stata convocata per fare chiarezza sulla chiusura dell’area ludica scattata domenica, ad appena ventiquattro ore dalla riapertura ufficiale del parco di sabato scorso.

Al centro del dibattito, il distacco di due bulloni dalla struttura a forma di dinosauro, rinvenuti proprio mentre si eseguiva una bonifica da un nido di vespe. Carnevale ha sottolineato la prontezza dell’intervento comunale, che ha portato all’interdizione precauzionale del perimetro, riportando poi le rassicurazioni arrivate dai tecnici della Holzhof srl, azienda leader nel settore giunta d’urgenza da Trento. Sotto il profilo tecnico, l’assemblaggio del tubolare interessato è garantito da 24 bulloni (a fronte dei 12 minimi necessari), escludendo rischi di crollo. Già sul finire della mattinata, la ditta ha completato il riserraggio complessivo e le verifiche sulle strutture. Si attende ora la comunicazione formale dell’azienda per riaprire i cancelli ai bambini, una volta terminata del tutto la disinfestazione.

In Commissione – alla presenza dei dirigenti del Dipartimento, del direttore dei lavori e del collaudatore dell’opera Pnrr – si è affrontata anche la questione della pavimentazione ecocompatibile Levostab 99, finita nel mirino delle critiche di diversi cittadini per alcuni difetti di posa. A tal proposito, il vice sindaco ha confermato che l’imperfezione del manto era già stata contestata all’impresa esecutrice Conscoop prima del taglio del nastro.

“Avremmo voluto completare i ripristini a regola d’arte prima della riapertura — ha chiarito Carnevale —, ma le elevate temperature di questi giorni impediscono la corretta lavorazione del materiale. Gli interventi saranno eseguiti non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, ma le criticità riscontrate non pregiudicano affatto la sicurezza e la fruibilità del parco”. L’opera, ha concluso l’Amministrazione, è stata presa in consegna con tutte le certificazioni di sicurezza del collaudatore: risolto il problema degli insetti e formalizzate le carte sul “T-Rex”, i giostre torneranno a disposizione delle famiglie a stretto giro.