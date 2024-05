Falsi venditori di biglietti per i concerti: truffatori nei guai

I Carabinieri della Stazione di Latina Scalo, a seguito di denuncia per truffa, hanno avviato attività info-investigativa al termine della quale hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due uomini rispettivamente di 22 anni della provincia di Enna e un 31enne di Napoli, i quali, sedicenti titolari di un’agenzia di vendita di biglietti online, si sono impossessati della somma di 230 euro equivalenti all’acquisto di due biglietti, per un evento musicale, che poi non sono mai consegnati.