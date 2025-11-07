Falso allarme in centro a Latina: rumori di spari, ma era solo una scacciacani

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Fratelli Bandiera, nel pieno centro di Latina, dove alcuni residenti hanno segnalato alle forze dell’ordine quella che sembrava una sparatoria proveniente da un appartamento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti Polizia, Carabinieri e un’ambulanza del 118, allertati da numerose chiamate al numero d’emergenza. Gli agenti, muniti di giubbotti antiproiettile, hanno raggiunto l’abitazione indicata e, dopo aver effettuato i controlli, hanno chiarit la situazione: nessuna pistola vera, ma una scacciacani utilizzata da un residente per allontanare i piccioni dal balcone.

L’intervento si è concluso senza conseguenze, riportando rapidamente la calma nel quartiere, dove la paura aveva lasciato spazio al sollievo dopo l’equivoco