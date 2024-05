Falso fisioterapista a Fondi, i Nas sequestrano un centro riabilitativo

Si presentava come un fisioterapista professionista ma in realtà, oltre ad essere iscritto all’Unione Nazionale dei Chinesiologi, era in possesso solamente della laurea in Scienze Motorie. E’ accaduto a Fondi dove i carabinieri del Nas di Latina hanno scoperto l’uomo mentre esercitava la professione in un centro di riabilitazione e posturologia di sua proprietà.

L’uomo svolgeva all’interno della struttura manipolazioni e trattamenti terapeutici anche mediante l’uso di apparecchiature elettromedicali, eseguendo terapie riservate solo alla figura professionale del fisioterapista. I militari per tanto, oltre a denunciare l’uomo per esercizio abusivo della professione sanitaria, hanno provveduto anche al sequestro della struttura e di tutte le apparecchiature elettromedicali presenti al suo interno per un valore complessivo di quasi 500mila euro.