Famiglia Totti paparazzata, gli scatti non risparmiano la 13enne Chanel

Oggi il gossip vede di nuovo la famiglia Totti al centro della scena. Il capitano della Roma, in vacanza a Sabaudia, è stato immortalato in acqua con la figlia Chanel, 13 anni. Ripresa in costume, con il lato B in evidenza, com’è di moda adesso. Il rotocalco dedica la copertina a padre e figlia e titola “Chanel, 13 anni, la gemella di mamma Ilary!”.

Solo pochi giorni fa la showgirl aveva mostrato su Instagram il proprio di lato B. Non sappiamo quanto sia stato concordato il servizio fotografico e se il “gemella della madre” si riferisse ad una oggettiva somiglianza tra madre e figlia, o se – più o meno velatamente – al solo lato B (con una vena sessista ben poco apprezzabile).

Lo scatto, comunque, ha suscitato un certo dibattito nell’ambiente giornalistico. È lecito pubblicare una foto del genere di una tredicenne? Anche se è la figlia di una delle coppie più amate d’Italia e se il volto è oscurato?