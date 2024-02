Fare Insieme Latina, nasce il coordinamento provinciale

Fare e ancora Fare. Questo è il motto chiave del movimento civico “Fare Insieme Latina”.

Si è tenuta questa mattina presso il MUG di Via Oberdan la conferenza stampa di presentazione del coordinamento provinciale del movimento “Fare Latina”.

Ad aprire le danze l’intervento del sindaco Matilde Celentano a dare le definizioni di civismo e a ringraziare Annalisa Muzio e i suoi collaboratori per l’impegno profuso, augurando un grande in bocca al lupo al Gruppo Fare in generale.

Spazio poi agli interventi dei relatori, presente anche in collegamento la fondatrice del “Fare” nel 2015, direttamente da Verona la senatrice Patrizia Bisinella che ha voluto innanzitutto complimentarsi con l’amministrazione per il cammino intrapreso dalla città di Latina come Capitale Della Cultura 2026, sottolineando le varie similitudini con Verona:

“E perché no, perché non dovrebbe nascere un gemellaggio fra i nostri gruppi? La base veneta di Latina è importante e ci sono delle similitudini che coinvolgono i nostri due gruppi, sarebbe un piacere scambiarsi visite e progetti importanti”.

Un unico grande denominatore comune ha abbracciato la conferenza stampa del Gruppo Fare, quello proprio del verbo Fare. I vari relatori, rappresentanti del Fare in varie zone della provincia di Latina, dai Lepini al sud pontino, hanno incarnato attraverso i loro interventi le iniziative e le basi del Gruppo Fare: “Lavorare tra la gente, lavorare per la gente, lavorare con la gente”.

Questi i tre dogmi con la quale Annalisa Muzio ha voluto concludere la conferenza, preannunciando un alba su Latina fatta di lavoro cittadino, impiego pubblico e dedizione per la salvaguardia del territorio e della gente del territorio.