Fare Latina: “I giovani dimostrano che il cambiamento si fa con i fatti”

«Quando i giovani scelgono di mettersi al servizio della propria comunità, la politica ha il dovere di sostenerli». Così Luca Bagnato, coordinatore comunale di Fare Latina, commenta la giornata di pulizia organizzata a Borgo Faiti dai ragazzi di Borgo Futuro, associazione guidata da Marco Riccio e Michael Guadagnino e recentemente entrata nel movimento civico.

«Non è stata una semplice raccolta di rifiuti, ma la dimostrazione che esiste una generazione pronta a impegnarsi in prima persona», sottolinea Bagnato.

Un percorso che coinvolge anche Fare Latina Giovani, già protagonista di iniziative di cittadinanza attiva nel quartiere Nicolosi. Esperienze diverse, unite dall’obiettivo di valorizzare borghi e quartieri, coinvolgere i cittadini e affidare ai giovani responsabilità concrete.

«Latina possiede energie straordinarie su cui costruire il futuro. Ci auguriamo che iniziative simili possano nascere in ogni zona della città. Il cambiamento non nasce nei palazzi, ma nelle strade e nell’impegno quotidiano di chi sceglie di partecipare», conclude Bagnato.