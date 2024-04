Fare Latina, proposta la nomina di Referente del Borgo

Il movimento Fare Latina si impegna per valorizzare i borghi della città, riconoscendone l’importanza e il ruolo fondamentale nella comunità. Attraverso iniziative come il gazebo itinerante, si cerca di promuovere un forte legame tra residenti e amministrazione comunale, incoraggiando il confronto diretto e lo sviluppo territoriale e sociale. Ludovica Bertassello propone l’istituzione di un Referente del Borgo per ogni borgo, che funga da coordinatore e porta voce della comunità locale.

Questa figura sarebbe responsabile di raccogliere le istanze della comunità, promuovere attività culturali e sportive, organizzare tavoli di lavoro e mantenere un costante contatto con i cittadini tramite piattaforme online. Il movimento ritiene che questa proposta sia di grande valore e contribuirebbe a creare un rapporto di fiducia tra i rappresentanti e i cittadini, lavorando insieme per il benessere collettivo e valorizzando il senso di appartenenza dei residenti ai loro luoghi di vita.

La proposta sarà presentata all’amministrazione comunale tramite l’assessore Annalisa Muzio, delegata ai Borghi, per valutarne l’attuazione.