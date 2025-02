Fare Latina, prosegue il tour nei borghi: il 7 febbraio tappa a Borgo Grappa

Il movimento Fare Latina continua il suo percorso di ascolto e confronto con i cittadini attraverso l’iniziativa “12 mesi per 12 borghi”, che prevede un incontro mensile in ognuno dei borghi che circondano la città. Dopo la prima tappa a Borgo Faiti, il prossimo appuntamento è fissato per il 7 febbraio a Borgo Grappa, presso la Taverna Contini alle 17:45. L’evento avrà un nuovo momento di dialogo con i cittadini, intitolato “Un caffè con l’assessore”, con la presenza di Annalisa Muzio, assessore all’urbanistica e con delega ai borghi.

“Con questo secondo appuntamento abbiamo voluto rafforzare l’impegno del movimento civico e quello mio personale, ascoltando le persone e le loro esigenze per migliorare le condizioni di vivibilità dei borghi, innalzando il livello di qualità della vita. Borgo Grappa insiste sulla Marina di Latina, interessata in questo momento da un’autentica rivoluzione dopo l’approvazione del nuovo Pua”, ha dichiarato l’assessore Annalisa Muzio.

Nel corso dell’incontro, saranno, poi, affrontati diversi temi di interesse per Borgo Grappa, tra cui lo stato dell’arte dell’approdo di Rio Martino e le problematiche legate all’attività di pesca. Particolare attenzione sarà data agli interventi di dragaggio e ripascimento del porto-canale, resi possibili dallo sblocco di 1,1 milioni di euro da parte della Regione Lazio.

Dopo l’incontro di Borgo Grappa, il tour proseguirà con altre tappe già in calendario: il 14 marzo a Borgo Carso, l’11 aprile a Borgo Santa Maria, il 16 maggio a Borgo San Michele e il 20 giugno a Borgo Podgora.