Fare Latina unito su Piazzale Edison: “LBC cerca meriti che non ha”

Nel mondo del calcio, si parla di “fallo di frustrazione” quando un giocatore, surclassato dall’avversario, tenta di fermarlo in modo scorretto. È questa la metafora usata da Roberto Stabellini, coordinatore del movimento Fare, per descrivere l’atteggiamento di LBC, il movimento guidato dall’ex sindaco Coletta. Stabellini sostiene che LBC continua a prendersi meriti non suoi, gettando fumo negli occhi dei cittadini di Latina e, in particolare, di Borgo Podgora, riguardo alla riqualificazione di Piazzale Edison.

> “La frustrazione di LBC si traduce nell’ostinatezza con la quale il movimento che fa capo all’ex sindaco Coletta continua imperterrito, nonostante siano passati anni da quando governava, a tentare di prendersi meriti che non ha, continuando a gettare fumo negli occhi dei cittadini di Latina e nella circostanza in quelli di Borgo Podgora, sostenendo tesi figlie di una logica che gli è sempre appartenuta anche nei sei anni in cui sono stati al governo della città,” afferma Stabellini.

Al contrario, il movimento Fare plaude alla decisione dell’amministrazione attuale, guidata dal sindaco Matilde Celentano, di procedere con la riqualificazione di Piazzale Edison. Stabellini attribuisce il successo all’assessore Annalisa Muzio, sempre attenta alle questioni dei Borghi, e all’intera amministrazione Celentano, sottolineando l’importanza del tour dei borghi condotto dal movimento per ascoltare le istanze dei cittadini e trovare soluzioni concrete.

> “Il nostro plauso va all’azione dell’assessore Annalisa Muzio da sempre interessata alla questione dei Borghi ma anche a tutta l’amministrazione a guida Celentano. Questo risultato è importante anche per noi perché dà credito al nostro tour dei borghi. Ogni volta che ci muoviamo sul territorio lo facciamo per ascoltare i cittadini e per trovare soluzioni alle loro istanze,” aggiunge Christian Tuzi, responsabile del dipartimento Borghi di Fare.

L’area di Piazzale Edison, abbandonata da tempo, beneficerà dell’intervento comunale che promette di migliorare la vita dei residenti. Stabellini critica LBC per non aver operato efficacemente durante i sei anni di governo e conclude che il “sogno” di riqualificazione si realizzerà grazie all’attuale amministrazione.

> “I procedimenti amministrativi, lo sappiamo, sono lunghi e complicati, la questione di Piazzale Edison apparteneva al libro dei sogni di LBC, un libro fatto di buoni propositi (pochi) e di chiacchiere (tante) tuttavia il ‘sogno’ si avvererà grazie a questa amministrazione, che ha evidentemente operato una serie di passaggi efficaci e produttivi. Cosa che chiaramente, nei sei anni in cui LBC è stata al governo, ha ben pensato di non adoperare,” conclude Stabellini.

Ludovica Bertassello, referente di Fare a Borgo Podgora e residente di Piazzale Edison, elogia l’assessore Muzio per la concretezza e la sensibilità nel risolvere i problemi del piazzale senza usare il disagio dei cittadini come strumento di propaganda politica.

> “Per molto tempo Piazzale Edison è stato attenzionato durante le precedenti campagne elettorali, diventando oggetto di propaganda sul disagio che noi residenti viviamo continuamente. All’assessore Muzio riconosco due meriti in particolare: il primo è la concretezza nel trovare una soluzione fattibile per il nostro piazzale ed il secondo è la sua modalità operativa, di non aver utilizzato il disagio dei cittadini come palcoscenico politico, dimostrando grande sensibilità al problema e trovando una soluzione applicabile e programmabile nel tempo,” dichiara Bertassello.

Questa dinamica mette in luce le tensioni politiche locali e l’importanza della trasparenza e dell’efficacia nelle azioni amministrative per il miglioramento della comunità.