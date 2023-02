Grande successo e partecipazione per l’iniziativa di Fare Verde Fondi “A spasso nel tempo lungo l’Appia Antica”, con Andrea Patriarca, Laura Venditti e Rossella Tempesta tra Fondi e Itri.

Un’occasione di scoperta di uno dei tratti meglio conservati della Via Appia. Regina Viarum con un’iniziativa che ha messo insieme amore per l’ambiente, storia, poesia e musica, grazie ad una Guida Ambientale Escursionistica, una musicista ed una poetessa: un mix perfetto a detta del pubblico.

“Il tratto dell’Appia Antica percorso Domenica mattina coincide con la Via Francigena del Sud riconosciuta dal Consiglio d’Europa dal 1994 Grande Itinerario Culturale a carattere Europeo, “Itinerario Ufficiale del Cammino d’Europa”, promosso dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e parte della Regina Viarum ufficialmente Candidata come Patrimonio dell’Umanità UNESCO con il sostegno del Comitato e della Pagina Via Appia. Regina Viarum”, racconta la Guida Ambientale Andrea Patriarca.

La Presidente del Gruppo Locale Milena Trani ha ringraziato i numerosi partecipanti, in particolare la delegazione di Fare Verde Terracina guidata da Roberta Di Girolamo e l’Associazione Ginepro Art APS per la preziosa collaborazione offerta. Ha espresso un ringraziamento speciale infine anche a Vincenzo Bucci dell’Associazione Fotografichementi per gli scatti e per aver portato il saluto del Comitato Promotore per la Casa della Cultura che ha visto molte realtà aderenti presenti alla nostra iniziativa.

Fare Verde ha preannunciato altre iniziative legate alla valorizzazione dell’Appia Antica, in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio. Anche replicando il riuscitissimo esperimento dell’accompagnamento musicale e poetico alla visita guidata. Artiste del luogo, riconosciute ed apprezzate in tutta Italia, come la sassofonista Laura Venditti e la poetessa Rossella Tempesta sono state in grado di regalare un’esperienza unica al folto gruppo di appassionati che ha partecipato all’iniziativa.