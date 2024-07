Farmacia Isonzo è la prima finalista del BIP, l’altra semifinale oggi tra Turi Rizzo e Benacquista

Il Basket in Piazza non si ferma mai. Oggi alle 21 l’ultima semifinale senior tra Turi Rizzo e Benacquista Assicurazioni. In palio il posto nella finalissima di domenica alle ore 21 con Farmacia Isonzo. Ad aprire le danze oggi, ore 19, la finale quinto/sesto posto tra I Goonies e Cg Insurance. Sotto il sole cocente di ieri è stata battaglia nella prima semifinale senior tra Farmacia Isonzo e Generali Assicurazioni, una partita dal livello agonistico elevato, forse un po’ troppo visti i tre infortuni con fuoriuscita di sangue e le due espulsioni dirette in casa Generali.

Va avanti nel frattempo il BIP Frappa Challenge, la simpatica challenge da tre che durante l’intervallo lungo delle semifinali coinvolge tre giocatori per squadra, uno di ogni fascia sia Senior che Junior. Ieri per i junior è stata Global Tel, con il terzetto formato da Passamonti, G. Sparagna e Pioveri, ad avere la meglio su Basket del Golfo. Nei senior invece si è guadagnata un posto in finale Farmacia Isonzo con il terzetto formato da Pedà, Luca Antoniani e Giorgia Domenici.

Tabellini

GLOBAL TEL – BASKET DEL GOLFO 69-62

17-9; 19;23; 16-14; 17-16;

BASKET DEL GOLFO: Pezzuco 6, Orgenta 2, Sepe, Manzi, Fargiorgio 12, Catena, Silvestri 22, Farinella, Piscopello, Passarini 3, D’Onofrio De Meo 2, Mancini, Dvornic 10, Mastrobattista 5.

Coach: Cardi.

GLOBAL TEL: Passamonti 22, Tosatti, Bortoletto, Nardoni 1, Brombin 2, Pioveri, G. Sparagna, M. Ravieli 9, Fantuzzo 27, E. Sparagna, Zimbile, Sannino 8.

Coach: D. Ravieli.

Arbitri: Dario Melloni-Alessandro Tortorici

Ufficiali: Dario Perucino-Stefano Ciotti

Nel primo quarto parte subito forte Global Tel al cospetto di un Basket del Golfo che appare abbastanza contratto. E’ Passamonti a caricarsi il quintetto blu sulle spalle con 11 punti personali, alla sirena è 17-9. Nel prima parte di secondo quarto la situazione non cambia, tanti errori a canestro da parte di Basket del Golfo. E’ Sannino, tra rimbalzi e canestri, a lanciare Global Tel verso un mini allungo. Situazione che cambia però nella seconda parte di quarto dove è Giorgia Silvestri, con 11 punti tra cui una tripla sulla sirena a riportare il match in equilibrio. Nel terzo quarto si va avanti sempre punto a punto con Basket del Golfo che è meno precisa al tiro rispetto al secondo quarto. Nell’ultimo quarto Global Tel mette la freccia e approfitta di un Basket del Golfo diventato frettoloso e falloso. Fantuzzo sale in cattedra con 27 punti totali e regala ai locali la finale Junior.

FARMACIA ISONZO – GENERALI ASSICURAZIONI 91-88

20-26; 17-23; 19-19; 35-20;

FARMACIA ISONZO: A. Maone 6, Cavicchini 7, T. Maone 14, Pedà 27, Lu. Antoniani 1, Colarullo 2, Picarazzi, Valente 13, La. Antoniani 3, Domenici, Mauriello 14, Petrillo 2, M. Antoniani 2.

Coach: Boscaro

GENERALI ASSICURAZIONI: Diglio 11, Petrolini 3, E. Santulli 4, Bisconti 4, Nardin 8, Di Camillo 27, M. Santulli 2, Camillo 4, Borrelli 5, Carnevale 4, Sorge 18.

Coach: Bisconti

Arbitri: Roberto Rizzuto-Filippo Tortorici

Ufficiali: Dario Perucino-Stefano Ciotti

Nel primo quarto è lotta punto a punto tra Farmacia Isonzo e Generali. In palio c’è la finale ed è battaglia: per i locali è sempre Pedà (15 punti tra cui tre triple) a tirare avanti il quintetto, per Generali invece, dopo un avvio così e così, alza il livello al tiro e, complici alcuni possessi persi da Farmacia Isonzo, si portano alla sirena sul 20-26. Nel secondo quarto Generali prova a sorprendere una Farmacia Isonzo poco precisa. Per provare la mini fuga gli ospiti si affidano a Di Camillo (17 punti all’intervallo). Il primo tempo termina 37-49. Alla ripresa della seconda frazione di gara il match si suddivide in due spezzoni: nella prima metà il match prosegue a favore del quintetto rosso, poi nella seconda metà di quarto il match cambia volto con Farmacia Isonzo che risale e accorcia le distanze dagli ospiti. Nell’ultima frazione di gara il livello agonistico si alza e non di poco, sono infatti tre gli infortuni con perdita di sangue e due le espulsioni. La rimonta è completata e Farmacia Isonzo la porta dalla sua parte, soprattuto grazie alla tripla vicino alla sirena di Chiara Mauriello. Da lì il match si gioca anche sui timeout e Generali non riesce ad agguantare una Farmacia Isonzo in fuga. Sulla sirena finale è 91-88 e il quartetto di coach Boscaro si aggiudica la finale di domenica sera alle ore 21.