Fase orologio, Latina Basket sconfitta a Rimini

Il secondo periodo si apre con un parziale di 5-0 dei padroni di casa (32-23 all’11’). Ancora Rivierabanca a segno per il 34-23 ed è time-out per la panchina della Benacquista. Si torna sul rettangolo di gioco, Latina fatica a trovare la via del canestro. Borra sblocca il punteggio degli ospiti con i due liberi del 34-25, seguono anche i canestro di Capitan Parrillo e Gabriele Romeo (34-29 al 14′). Time-out per Coach Dell’Agnello. La Benacquista riduce ulteriormente le distanze con Parrillo (34-31 al 16′) e difende strenuamente per non concedere azioni semplici agli avversari. Con 3:12″ da giocare si iscrive a referto Alipiev concretizzando i due liberi del nuovo -1 (34-33). Rimini reagisce dalla lunga distanza (37-33) ma Latina trova ulteriori due punti da Alipiev e con 2:37″ sul cronometro e il punteggio sul 37-35, c’è il nuovo time-out della panchina riminese. Il gioco riprende e Rimini mette a segno la tripla del 40-35. A 1:12″ Mayfield concretizza due liberi (40-37) ma i padroni di casa realizzano nuovamente dai 6-75 (43-37). Si va al riposo lungo sul 44-37.