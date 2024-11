FdI ed ECR scelgono Latina per gli Stati Generali su Ambiente ed Energia

La provincia di Latina ospiterà gli Stati Generali dell’Ambiente e dell’Energia, un evento organizzato da Fratelli d’Italia in collaborazione con il gruppo europeo ECR (Conservatori e Riformisti Europei). L’iniziativa si terrà nel Parco Nazionale del Circeo, scelto per il suo valore simbolico di equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile. “È un segnale di fiducia per il nostro territorio”, ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini, sottolineando l’importanza di promuovere un modello di sostenibilità integrato a livello nazionale ed europeo.

Il Parco, sotto la gestione del Commissario Manuela Zappone, rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio naturale, combinando protezione ambientale e crescita locale. Tra i partecipanti spicca l’Eurodeputato Nicola Procaccini, originario della provincia di Latina, che porterà al centro del dibattito i temi della transizione ecologica e del Green Deal europeo.

L’evento, che riunirà rappresentanti politici e istituzionali, mira a proporre soluzioni concrete per conciliare ambiente, economia e benessere sociale, puntando su un’ecologia integrale in cui le comunità locali, dai pescatori agli agricoltori, siano protagoniste di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.