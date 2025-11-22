FdI Latina, riunito il Coordinamento provinciale insieme a Calandrini

Si è svolta questa mattina a Latina la riunione del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, presieduta dal Senatore Nicola Calandrini e arricchita dalla presenza dell’Assessore regionale al Bilancio, Agricoltura, Sovranità alimentare, Caccia, Pesca, Parchi e Foreste Giancarlo Righini. Al centro dell’incontro, le prospettive politiche territoriali e le ricadute delle politiche economiche e agricole della Regione Lazio sulla provincia pontina.

Aprendo i lavori, il Senatore Calandrini ha rivolto un saluto istituzionale ai presenti con un ringraziamento particolare al consigliere regionale Vittorio Sambucci, da poco nominato presidente della Commissione Sviluppo Economico: “Volevo ringraziare tutti voi per l’importante lavoro che state svolgendo, anche in questa stagione priva di congressi, sul fronte del tesseramento, che rimane un momento decisivo per radicare ulteriormente Fratelli d’Italia nei territori. Dobbiamo continuare a crescere in modo ordinato, coinvolgendo le nostre comunità e valorizzando l’impegno di chi ogni giorno lavora sul territorio”.

Un passaggio è stato riservato anche alle imminenti elezioni provinciali: “Ci faremo trovare pronti, lavorando con spirito unitario e con l’obiettivo di valorizzare le migliori energie amministrative della provincia”.

Cuore dell’incontro è stata la relazione dell’Assessore Righini, che ha illustrato i risultati conseguiti dalla Regione in tema di risanamento finanziario, programmazione economica e sostegno alle filiere produttive. “Il Lazio vive un momento ricco di opportunità. Abbiamo ridotto il debito regionale da oltre 23 miliardi a meno di 8, grazie a una gestione rigorosa e responsabile che non ha però penalizzato lo sviluppo. Dal marzo 2023 la Regione non contrae nuovo debito e continua a investire attraverso fondi strutturali, PNRR e risorse liberate con le nuove norme sul consolidamento”.

Righini ha poi evidenziato il primato del Lazio nell’utilizzo dei fondi europei: “Siamo la prima Regione italiana per utilizzo delle risorse del PSR: il 100% dei fondi è stato impegnato. Questo significa sostegno reale alle imprese, ai giovani agricoltori, alle filiere strategiche. Lo stesso vale per il FESR, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e il Fondo Sociale Europeo: su ogni linea di programmazione siamo pienamente in linea o oltre gli obiettivi di spesa”.

Un capitolo importante è stato dedicato alla provincia di Latina: “Abbiamo posto fine a ogni logica romanocentrica, riportando equilibrio tra la Capitale e gli altri territori. Qui abbiamo stanziato risorse dedicate, dai 500 mila euro per la videosorveglianza inseriti in legge di stabilità, fino alle opportunità offerte dalla ZLS. Sono strumenti cruciali per rendere competitivo il sistema produttivo pontino”.

Non è mancato un riferimento alla sanità regionale: “Per il secondo anno consecutivo registriamo un utile nel sistema sanitario, 153 milioni reinvestiti nell’acquisto di nuove attrezzature per abbattere le liste d’attesa. È un segnale importante dopo anni di gestione disattenta e di deficit crescenti”.

In chiusura, il Senatore Calandrini ha ringraziato l’Assessore per il lavoro svolto, soffermandosi su un tema strategico per il territorio: “Sul tema ZLS mi preme sottolineare il mio emendamento alla legge di Bilancio sull’istituzione di Zone Franche Doganali in larga parte della provincia di Latina e di quella di Frosinone. Le ZFD saranno un supporto fondamentale alla ZLS già approvata dalla Regione Lazio: qualora l’emendamento venisse approvato, insieme alla ZLS, rappresenterebbero un’occasione unica per rafforzare la competitività delle nostre imprese e attrarre nuovi investimenti nel basso Lazio”.