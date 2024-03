FdI, Procaccini su nomina Perissa: “Partito in ottime mani”

Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, ha espresso soddisfazione per la nomina provinciale del deputato FDI Marco Perissa, nuovo segretario romano del partito.

In una nota ha dichiarato quanto segue:

“L’esito del congresso romano del partito conferma che Fratelli d’Italia è anche nella Capitale in ottime mani. La classe dirigente esce ulteriormente rafforzata, con Marco Perissa alla guida, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Siamo grati per il grande supporto di Massimo Milani, la cui scelta di rinunciare alla corsa per la segreteria conferisce nuovo slancio e solidità organizzativa al partito.”

“Desidero plaudere ai dirigenti romani e regionali del partito, nonché ad Arianna Meloni – continua l’Onorevole Procaccini – per la crescita raggiunta da Fratelli d’Italia.

Oggi il nostro partito è protagonista in molte realtà amministrative del Lazio. Questo congresso segna l’inizio di una nuova stagione amministrativa per la capitale, e siamo pronti a garantire risposte alle esigenze dei cittadini, all’altezza della storia e delle potenzialità di Roma.” – ha concluso.