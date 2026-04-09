FdI Sezze, Di Palma sarà  consulente legale presso la segreteria di Calandrini

Il Circolo di Fratelli d’Italia Sezze esprime profonda soddisfazione per il nuovo incarico conferito a Luigi Di Palma, componente del coordinamento comunale, nominato consulente legale presso la segreteria del Senatore Nicola Calandrini, Presidente della 5ª Commissione Bilancio e della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

Un riconoscimento importante che premia competenza, dedizione e impegno costante, rappresentando al tempo stesso motivo di orgoglio e prestigio per l’intero circolo cittadino.

Nel corso degli anni, l’avvocato Di Palma ha dimostrato serietà professionale, preparazione giuridica e forte senso delle istituzioni, qualità che oggi lo accompagnano in un ruolo di alto profilo, al servizio dell’attività parlamentare e del territorio.

«Siamo certi che questo incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra il territorio e le istituzioni nazionali, favorendo una rappresentanza attenta e qualificata delle istanze locali» – commenta il coordinatore comunale Mario Sagnelli.

Da parte sua, Luigi Di Palma sottolinea: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine, consapevole dell’importanza del lavoro da svolgere a supporto dell’attività parlamentare. Sarà per me un impegno costante nel segno della competenza e della collaborazione, con l’obiettivo di contribuire concretamente al buon funzionamento delle istituzioni».

Il Circolo di Fratelli d’Italia Sezze formula infine all’Avv. Di Palma i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà distinguersi anche in questo nuovo e prestigioso ruolo.