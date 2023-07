Federazione Caccia Sermoneta, pulita la storica via dei Silici

Prosegue la collaborazione con le associazioni per la valorizzazione e riscoperta del nostro patrimonio ambientale. Nelle ultime due domeniche si è svolta la pulizia della storica via dei Silici, strada di collegamento pedonale dalla pianura al centro storico di Sermoneta.

I soci della Federazione Italiana Caccia sezione di Sermoneta, guidati dal presidente Aurelio Stivali, hanno provveduto allo sfalcio dell’erba, rendendo nuovamente fruibile un percorso suggestivo e piacevole da sempre nel cuore e nella memoria dei sermonetani e che ora potrà essere attraversato nuovamente a piedi in tutta sicurezza.

Via dei Silici anticamente era percorsa a piedi o con i muli ed era la via più veloce per raggiungere il centro di Sermoneta, attraversando scenari naturali incontaminati e i resti dell’antica Chiesa Madonna della Vittoria (XVI sec.) ed il convento dei Cappuccini, di cui rimangono evidenti tracce ancora oggi. Con la realizzazione della strada panoramica, nel dopoguerra, via dei Silici perse la sua funzione di collegamento.

“Grazie ai volontari – spiega l’assessore Alberto Battisti – per il tempo speso al servizio della collettività, come cittadini attivi che amano il nostro territorio e ci aiutano a preservarlo”.

Via dei Silici coincide con un tratto di via Francigena, percorso che l’amministrazione Giovannoli ha inserito nel progetto di valorizzazione con il “Gruppo dei 12” attraverso la “Destination Management Organization” che ha ottenuto un finanziamento regionale e che vede il Comune di Sermoneta tra i promotori del “turismo lento” sui sentieri battuti dai pellegrini per raggiungere la Terra Santa.

“Un intervento propedeutico per favorire la fruizione del percorso da parte di turisti e visitatori, e che vedrà la Via dei Silici protagonista anche di diverse “passeggiate” in programma per questa estate organizzate in collaborazione con l’amministrazione”, conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli.