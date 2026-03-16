Provincia, Carnevale: “Un onore rappresentare 550mila abitanti”

La Provincia di Latina ha un nuovo presidente. Con una vittoria netta, Federico Carnevale è stato eletto alla guida dell’ente di Via Costa, sostenuto dal centrodestra unito. Un risultato che, secondo il neo presidente, è frutto soprattutto del lavoro di squadra svolto da tutte le forze politiche della coalizione.

Subito dopo la proclamazione, ai microfoni di Lazio Tv Carnevale ha voluto sottolineare proprio il valore dell’unità politica che ha portato al risultato elettorale.

” Grazie al lavoro di tutto il Centro- Destra unito. Voglio ringraziare tutti i partiti della coalizione: è stato davvero un ottimo lavoro di squadra.”

Per il neo presidente, l’elezione rappresenta prima di tutto una grande responsabilità nei confronti del territorio e dei cittadini della provincia.

” Rappresentare 550mila abitanti della provincia per me è un onore. Ma sarà anche un dovere saperli rappresentare in modo adeguato.”

Carnevale ha spiegato che, nelle prossime settimane, inizierà il confronto con le forze politiche e amministrative per definire le prime linee di intervento. Al momento non ha indicato priorità specifiche, ma ha ribadito l’intenzione di lavorare collegialmente.

“Adesso ci metteremo a tavolino e tutti insieme troveremo una linea per capire dove intervenire per prima, senza trascurare niente.”

Il nuovo presidente ha poi dedicato la vittoria a chi lo ha sostenuto durante la campagna elettorale, ricordando con emozione il percorso che lo ha portato alla guida della Provincia.

“Le dedico a tutti quelli che mi hanno sostenuto. E’ un’ emozione rappresentare una provincia quando si parte da sindaco di un comune piccolino.”

Nel suo intervento non sono mancati i ringraziamenti ai dirigenti politici che hanno sostenuto la sua candidatura. In particolare ha citato il coordinatore provinciale Giuseppe Di Rubbo e il coordinatore regionale Claudio Fazzone, riconoscendo il lavoro svolto per arrivare a una candidatura condivisa.

” Devo ringraziare tutto il Centro- Destra, ma anche il mio partito, il coordinatore Giuseppe Di Rubbo che ha lavorato benissimo, il coordinatore regionale Claudio Fazzone e tutti gli altri coordinatori che hanno trovato la quadra intorno al mio nome.”

Con l’elezione di Carnevale si apre quindi una nuova fase amministrativa per la Provincia di Latina, che nei prossimi mesi sarà chiamata ad affrontare le principali sfide legate allo sviluppo del territorio, alle infrastrutture e al coordinamento tra i comuni della provincia.