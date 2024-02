Femminicidio a Cisterna, la storia del benzinaio che ha soccorso Desirée

È stato il primo a soccorrere Desirèe Amato che martedì sera è fuggita via dalla furia omicida del suo ex fidanzato, Christian Sodano. Il benzinaio di Cisterna, Ivan Esposito ha raccontato la storia ai microfoni del Tg1: “Ho visto arrivare di corsa questa ragazza in pigiama che mi chiedeva aiuto dicendo che era scappata via di casa e che era inseguita dal suo fidanzato che voleva ucciderla e che aveva già sparato alla madre e alla sorella. Io l’ho nascosta nel gabbiotto e ho chiamato i carabinieri”. Un gesto coraggioso dell’uomo e un altro racconto dell’incredibile vicenda accaduta in quel terribile martedì sera nella villetta del quartiere San Valentino dove sono morte Renèe Amato e Nicoletta Zomparelli.