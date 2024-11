Femminicidio a Terracina, arrestato l’anziano marito della vittima

Interrogato per ore e infine arrestato. Otello De Castris è infatti accusato di omicidio aggravato della moglie Luisa Trombetta E’ questo l’esito delle indagini svolte dai carabinieri di Terracina dopo che questa mattina sono intervenuti al civico 9 di via Di Vittorio in seguito alla chiamata della figlia dei due anziani. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto il corpo di una donna di 82 anni riverso a terra in camera da letto. Nello stesso appartamento era presente il marito, 93enne, accusato ora di omicidio. Sul corpo della vittima infatti erano presenti evidenti graffi al collo.