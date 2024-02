Femminicidio di Cisterna, Sodano confessa il duplice omicidio

Il giovane finanziere Christian Sodano ha confessato il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente mamma e sorella di Desyrèe Amato, ex fidanzata del 27enne.

La confessione giunta dopo un lungo interrogatorio condotto dal Pm Valerio De Luca nel quale il giovane ha confermato la dinamica dell’episodio, spiegando di aver avuto una discussione accesa con Desyree, interrotta dall’intervento della madre e della sorella di quest’ultima. Accecato dalla furia omicida, il giovane ha ammesso di aver impugnato la sua pistola d’ordinanza e di aver sparato contro le due donne. Probabilmente non aveva accettato la scelta di Desyree di mettere fine ad una relazione tormentata da discussioni e litigi.

La Procura ha emesso un decreto di fermo per il 27enne che, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip di Latina, è stato tradotto in carcere.