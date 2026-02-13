Ferentino, trionfo al Campionato Regionale di Kumite: il Centro Fitness Montello protagonista

Si è svolto al Palasport di Ferentino il Campionato Regionale di Kumite, appuntamento di grande rilievo nel panorama sportivo regionale che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutto il territorio. Una giornata intensa, scandita da incontri spettacolari e da un alto livello tecnico, che ha premiato impegno, preparazione e spirito agonistico.

Tra le realtà più brillanti della competizione si è distinto il Centro Fitness Montello, guidato dalla maestra Ornella Sperotto e dal maestro Sergio Zonzin. La squadra ha conquistato numerosi podi, confermando la solidità del percorso tecnico costruito durante la stagione sportiva. Ottime prestazioni anche per gli allievi del Dojo Makoto di Cisterna, allenati dalla maestra Ornella Sperotto, che hanno dimostrato evidenti progressi tecnici e grande determinazione sul tatami.

Il medagliere parla chiaro. Sette gli ori conquistati da Marlene Selli, Tonia Kucinik, Eduard Vrinceanu, Leonardo Milani, Leonardo Divile, Sara Raschiatore e Laszlo Ponicska. A questi si aggiungono sette medaglie d’argento ottenute da Riccardo Fusco, Loris Mattacchioni, Mathias Castaneda, Matteo Parente, Andrea Snidaro, Francesco Raschiatore e Danilo Montecchia. Cinque, infine, i bronzi portati a casa da Lorenzo Sciullo, Mattia Marrone, Martina Sascau, Cristian Baldassarre e Chiara Salvini.

Rilevanti anche i risultati nelle competizioni a squadra: medaglia d’argento per Kristal Mari, Martina Sascau e Clio Cecilia; bronzo per Riccardo Fusco, Riccardo Datino e Nando Sciullo.

Il bilancio complessivo è più che positivo. I risultati ottenuti non rappresentano soltanto un successo sportivo, ma testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra, la dedizione degli allenatori e la coesione del gruppo. Una conferma importante per il Centro Fitness Montello e per il Dojo Makoto, che continuano a distinguersi nel panorama regionale del karate.