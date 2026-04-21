Fermati due ladri seriali di veicoli nel sud pontino: arresto e denuncia

Furto in un cantiere edile e fuga con un mezzo da lavoro: arrestato un 48enne a Terracina.

I Carabinieri della Compagnia di Terracina, con il supporto della Tenenza di Fondi, sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 del furto di un bobcat avvenuto nella notte. I ladri avevano tagliato la catena del cancello per entrare nel cantiere e portare via il mezzo.

Le ricerche hanno portato i militari a intercettare un autocarro guidato dal 48enne, risultato rubato nei mesi scorsi e con targhe clonate. A bordo sono stati trovati anche attrezzi da lavoro appena sottratti dal cantiere.

Poco distante è stato fermato anche un secondo uomo, 59 anni, residente a San Felice Circeo, denunciato a piede libero per lo stesso furto.

Il mezzo da lavoro è stato recuperato poco dopo, nascosto tra la vegetazione. Durante ulteriori controlli, i Carabinieri hanno trovato nel piazzale dell’abitazione del 48enne un altro autocarro rubato, anche questo con targhe clonate.

Tutti i veicoli e il materiale sono stati restituiti ai proprietari. L’uomo arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.