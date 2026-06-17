Fermato durante lo spaccio ad Aprilia: arrestato un pusher

Un uomo di 29 anni, di nazionalità albanese e domiciliato ad Aprilia, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello smercio e del consumo di droga in una zona già da tempo attenzionata dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri hanno sorpreso il 29enne mentre cedeva a un coetaneo tre involucri contenenti hashish e crack, suddivisi in altrettante dosi, per un peso complessivo superiore a un grammo e mezzo.

Dopo l’intervento, i militari hanno proceduto con la perquisizione personale dell’uomo, trovando altre nove dosi delle stesse sostanze, per circa quattro grammi e mezzo complessivi. Addosso al 29enne sono stati inoltre rinvenuti 365 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’indagato, dove i Carabinieri hanno sequestrato altri 1.840 euro in denaro contante, anche questi considerati riconducibili all’attività illecita.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Le sostanze recuperate saranno sottoposte agli esami qualitativi e quantitativi disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità, il 29enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista nella mattinata odierna.

L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura competente come assuntore di sostanze stupefacenti.