Fermato senza patente, poi si scaglia contro i Carabinieri

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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Un controllo stradale in via Ezio è degenerato in un’aggressione ai danni dei Carabinieri. È accaduto nella mattinata di ieri a Latina, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un trentenne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un motociclo intestato a un’altra persona. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che il trentenne non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo risultava anche privo della copertura assicurativa obbligatoria.

La situazione si è complicata durante le procedure di identificazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe prima rifiutato di collaborare, poi si sarebbe scagliato contro i militari, spintonandoli e facendoli cadere a terra. I tentativi di riportarlo alla calma non sarebbero bastati e i Carabinieri sono stati costretti a bloccarlo, utilizzando anche lo spray in dotazione al personale della Radiomobile.

Una volta immobilizzato, il trentenne è stato arrestato in flagranza e, al termine delle formalità di rito, trasferito nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

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