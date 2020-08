Ferragosto, controlli a tappeto della Polstrada sulla provincia

Traffico intenso maIma anche tanti controlli nel fine settimana di Ferragosto. La polizia stradale di Latina ha adottato una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, implementando sia il numero di pattuglie presenti sulle arterie maggiormente trafficate della provincia (arrivando a mettere in campo ben 31 pattuglie), sia predisponendo equipaggi di cosiddetto “pronto impiego” da utilizzare per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (gli interventi per soccorso su strada sono stati ben 42).

Controlli assidui e continui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca, e ulteriori servizi sono stati programmati di notte, anche sulle direttrici litoranee della provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

In totale, sono stati controllati 397 veicoli e 445 persone; inoltre, sono stati elevati 65 verbali al Codice della strada per svariate infrazioni (norme comportamentali, eccessi di velocità, mancanza di RCA, ecc.). 1 patente e 2 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 212. Soltanto 2 incidenti sono stati rilevati: uno ha visto una persona ferita lievemente e l’altro ha cagionato soltanto danni materiali.