Ferragosto di controlli tra Sperlonga e Gaeta, oltre 800 persone identificate

Oltre 800 persone persone identificate, 327 veicoli controllati, questi alcuni dei numeri che hanno riguardato l’ultimo servizio di controllo del territorio messo in atto dalla Questura di Latina nei giorni del 14 e del 15 agosto. I controlli hanno riguardato le località turistiche di Sperlonga e Gaeta, due delle principali mete del litorale pontino.

In aggiunta alla normali attività di controllo e prevenzione sono state svolte anche operazioni di Polizia Giudiziaria, che hanno portato al rinvenimento di 20gr di hashish, con conseguente segnalazione alla Prefettura di un 36enne per uso personale. Numerosi gli interventi disimpegnati soprattutto nella serata della vigilia e nella nottata di ferragosto, per sinistri stradali, liti, segnalazioni di risse, nonché per una donna anziana allontanatasi dalla propria abitazione. Analoga attività è stata espletata in mare, nella mattinata di ferragosto, con la vigilanza ravvicinata del litorale di Gaeta, curata dalle moto d’acqua in dotazione alla Questura di Latina.