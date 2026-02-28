Festa Arma Padel, la squadra femminile vola in Serie B

L’Arma Padel conquista la Serie B femminile. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha infatti ufficializzato in questi giorni il ripescaggio del club neroverde nella categoria cadetta, premiando un percorso di crescita costante iniziato appena due anni fa dalla Serie D e proseguito con la promozione in Serie C, culminata con la conquista del titolo regionale e la semifinale raggiunta nel tabellone nazionale.

Un cammino di alto livello costruito sotto la guida del coach Filippo Di Perna e che oggi consente alla società pontina di affacciarsi a un campionato nazionale di grande prestigio.

La squadra dei presidenti Marco e Tonino Ambrosio si presenterà ai nastri di partenza con un organico già competitivo, forte delle conferme di Ornella Rubeo e Valeria Monti, colonne del gruppo insieme alle protagoniste della promozione Alessia Quaglia, Marika Russiniello e Claudia Lombi. A queste si aggiungeranno innesti di assoluto valore tecnico ed esperienza.

Tra i nuovi arrivi spicca Vittoria Merci, maestra di padel e tra le giocatrici Master più forti d’Italia, che ricoprirà il doppio ruolo di capitano e allenatrice, portando leadership ed esperienza nazionale. A supportare il lavoro tecnico sarà il preparatore atletico Alessandro Volpini.

A impreziosire ulteriormente il roster ci sarà Karin Knapp, ex tennista di livello internazionale, numero 33 del ranking mondiale WTA in singolare, vincitrice di due titoli WTA e sei ITF, con partecipazioni nei tornei del Grande Slam e risultati di rilievo anche al Roland Garros. Un innesto di grande spessore che rappresenta un valore aggiunto in termini di qualità ed esperienza ad alto livello.

Completa la rosa Alessia Di Pietro, anche lei ex tennista con trascorsi nel circuito internazionale ITF e ormai affermata nel panorama nazionale del padel, dove si è distinta per competitività e versatilità.

L’esordio in Serie B è fissato per domenica 8 marzo in trasferta sui campi del Colombo Club di Genova. Il debutto casalingo andrà invece in scena domenica 22 marzo al centro sportivo Arma Padel di Latina contro il Centro Sport Altessano. Il girone di andata si chiuderà il 12 aprile a Prato, mentre il ritorno prenderà il via il 26 aprile, con chiusura della stagione prevista il 24 maggio ancora davanti al pubblico di casa.

La società presenterà ufficialmente squadra, staff tecnico e obiettivi stagionali nel corso della conferenza stampa in programma sabato 7 marzo alle ore 11 presso il centro sportivo Arma Padel di Latina.