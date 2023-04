Festa della Liberazione, domani la cerimonia ad Aprilia

Una cerimonia per onorare i cittadini che hanno dato la propria vita per la liberazione del nostro Paese, questo il motivo principale per cui il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, tante le iniziative domani nei comuni della nostra provincia. Il Prefetto, Maurizio Falco, tramite una nota ha reso pubblico quello che sarà il programma di domani, cerimonia che, diversamente dagli altri anni, si svolgerà ad Aprilia per omaggiare l’87esimo anniversario della fondazione della città. Questa la nota del Prefetto:

“Domani, 25 aprile, si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia in memoria ed in onore dei concittadini che hanno immolato la propria vita affinché nel nostro amato Paese trionfassero gli ideali di democrazia e libertà.

Diversamente dalle altre edizioni, quest’anno la ricorrenza verrà celebrata, insieme al Sindaco Antonio Terra, nella Città di Aprilia, in concomitanza con l’87esimo anniversario della fondazione della città.

La cerimonia si articolerà in più momenti, il primo dei quali prevede, alle ore 10:30, la celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, alla presenza delle Autorità Militari e civili e delle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma.

Successivamente, si proseguirà con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, in Piazza della Repubblica.

La cerimonia si concluderà con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia in Piazza Roma”.