Festa della Madonna del Carmelo a Terracina, al via il servizio navetta

In occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo a Terracina nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 su richiesta dell’Assessore ai Trasporti di concerto con il Sindaco di Terracina sarà a disposizione di cittadini e turisti un servizio navetta che partirà dall’attuale area mercato per arrivare nel centro cittadino. Per le due giornate in cui sono in programma la tradizionale processione tra le strade della Città e in mare, e poi il concerto di Alan Sorrenti e lo spettacolo pirotecnico, il servizio della Linea A1 Mare subirà dunque una variazione: farà capolinea all’area Mercato, attraverserà Viale Europa, arriverà in Viale della Vittoria e quindi svolterà a destra per raggiungere viale Circe; svolterà nuovamente a destra in via Friuli Venezia Giulia per tornare al parcheggio nell’Area Mercato. La navetta, che avrà il costo di 1 euro come il normale servizio di trasporto pubblico, sarà attivo dalle 08:00 alle 01:00 e in particolare dalle 08:00 alle 18:00 con frequenza ogni ora, e dalle 18:00 alle 01:00 con frequenza ogni 30 minuti. Il servizio sarà effettuato anche con l’autobus scoperto a due piani.

Come fatto sottolineato dall’Assessore ai Trasporti Sara Norcia e dal Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il servizio permetterà a tutti di partecipare alla Festa della Madonna del Carmelo cercando di ridurre per quanto possibile i notevoli volumi di traffico che in questi due giorni di celebrazioni inevitabilmente si registrano nella zona centrale della Città.

Nella sola giornata di sabato 20 luglio, poi, saranno in vigore le seguenti variazioni:

– La Linea O dalle 17:15 alle 19:15 farà capolinea a Piazza XXV Aprile;

– La Linea E2 delle 19:40 dalla Stazione, andata e ritorno, transiterà per la Galleria;

– Le corse delle 17:10, 18:10 e 19:15 andata e ritorno dalla Stazione Monte San Biagio – Terracina Mare dopo aver girato in Piazza XXV Aprile transiteranno per la Galleria.