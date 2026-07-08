Festa della Mietitura di Chiesuola, domani lo start della decima edizione

Dieci anni di storia, tradizioni e spirito di comunità. Da domani al 20 luglio torna la Festa della Mietitura di Chiesuola, appuntamento ormai consolidato dell’estate pontina che celebra la cultura agricola e l’identità del territorio con un ricco calendario di eventi a ingresso gratuito. La manifestazione cult di Strada della Chiesuola 108 a Latina, proporrà dodici serate dedicate a spettacoli, musica, gastronomia, folklore e iniziative culturali, coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età.

Ogni giorno, a partire dalle 18.30, si alterneranno esibizioni di scuole di danza e associazioni sportive, presentazioni di libri, dibattiti, cabaret, concerti e spettacoli folkloristici. Tra gli appuntamenti più attesi figurano la parata inaugurale con i trattori d’epoca, le majorette e la banda cittadina, il concerto della Fanfara dei Bersaglieri, i cabaret con La Signora Gilda ed Enzo Salvi, la quarta edizione del Chiesuola Summer Fest con le tribute band del territorio e la serata con l’Orchestra Matteo Tarantino. Non mancheranno la rievocazione storica della trebbiatura del grano, l’esposizione di trattori e auto d’epoca, il raduno del Vespa Club, la processione con i trattori storici e la Madonna del Rosario di Chiesuola, oltre ai tornei di burraco, briscola e biliardino.

La manifestazione conferma anche la propria vocazione solidale con una serata dedicata alla raccolta fondi a favore dell’AIL di Latina, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da malattie del sangue. Spazio anche alla valorizzazione delle eccellenze locali con degustazioni di vini e oli del territorio curate da Confagricoltura Latina e attività dedicate ai più piccoli. Promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Chiesuola con il patrocinio di Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Confagricoltura Latina, la Festa della Mietitura celebra il suo decennale confermandosi uno degli eventi più rappresentativi dell’estate pontina.