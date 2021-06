Festa della Repubblica Italiana: Onorificenze al Merito anche al personale sanitario

Domani 2 giugno alle 10 si terrà in un’atmosfera di sobrietà e rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall’attuale contesto sanitario, la cerimonia per il 75° Anniversario della Repubblica Italiana.

Ricordiamo che la Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946.

L’evento si svolgerà alla sola presenza delle autorità religiose, civili e militari e dei parlamentari nel piazzale antistate il Teatro della parrocchia San Francesco di Latina, attualmente adibito ad hub vaccinale.

La manifestazione, in forma ridotta, prevede la cerimonia dell’ “Alzabandiera”, accompagnata dalle note dell’Inno Nazionale, cui farà seguito la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Subito dopo si procederà alla consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, tra cui quelle per i medici Antonio Sabatucci e Miriam Lichtner, impegnati in prima linea nella lotta al Covid, rispettivamente come responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina e direttore UOC Malattie Infettive dell’ospedale Goretti.

Riconoscimenti, che per questo ed altre azioni encomiabili, andranno a Forze dell’Ordine e alle Forze Armate.

La scelta di far coincidere il conferimento di tali Onorificenze alle persone che, più di altri, hanno sopportato le difficoltà e i rischi della pandemia, talvolta anche a prezzo della vita, con l’anniversario della nascita della Repubblica, vuole non solo esprimere un sentimento di dovuta riconoscenza versi di loro ma anche dare il significato della volontà di rinascita che unisce il popolo italiano, oggi come allora.