Festa della Repubblica, le strade chiuse a Latina

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il Comune di Latina ha comunicato ufficialmente l’interruzione del traffico veicolare in Piazza della Libertà e in diverse vie del centro, con divieto di sosta e rimozione forzata. Il provvedimento sarà in vigore per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste.

Ecco l’elenco completo delle vie e delle piazze interessate dal divieto:

-Piazza della Libertà

-Via delle Medaglie d’Oro

-Via Malta

-Via Costa (tratto compreso tra Viale Umberto I° e Piazza della Libertà)

-Largo Caduti di Nassiriya

-Via Nizza

-Via Carducci (tratto tra Piazza del Mercato e Via Diaz)

-Via Diaz

-Largo Giacomini

-Piazzale Silvio D’Amico (solo lato destro in ingresso da Via N. Sauro)

-Via Fratini

-Via Cellini

Gli orari dell’interruzione del traffico sono i seguenti:

-Dalle ore 00:01 alle ore 13:00 di giovedì 29 maggio 2025

-Dalle ore 00:01 di domenica 1° giugno 2025 alle ore 19:00 di lunedì 2 giugno 2025